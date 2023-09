Carro capota em posto de combustíveis e deixa três mortos em SP

O acidente aconteceu na madrugada deste domingo (3) na zona sul da capital; três mortos no local e os feridos foram hospitalizados.

Meu Deus do céu, um carro invadiu um posto de combustível na avenida Washington Luís, na zona sul de São Paulo, e capotou deixando três mortos e três feridos na madrugada deste domingo (3). O condutor, que está hospitalizado, foi preso em flagrante por conduzir embriagado.



Segundo um funcionário do posto, o carro vinha se aproximando sem controle e em alta velocidade. Então, o veículo subiu na calçada, bateu em uma palmeira, um poste e atingiu duas bombas de combustíveis antes de parar.

Imagens de uma câmera de segurança do posto mostram que o acidente aconteceu às 4h16. O veículo desgovernado ainda capotou antes de bater contra as bombas, momento em que três passageiros foram arremessados para fora do carro.

As três vítimas morreram no local do acidente. Um ferido foi socorrido pelo Samu até o Hospital Pedreira e os outros ao pronto-socorro do Hospital do Campo Limpo. Todos continuam internados, inclusive o motorista, sob escolta policial.No hospital, o homem disse à polícia que estava com a esposa e quatro amigos em um bar e que todos haviam ingerido bebida alcoólica –o estado de embriaguez foi confirmado pelo teste do bafômetro. Ele também teria admitido aos policiais que dirigia em alta velocidade.

Logo, ele foi preso em flagrante por homicídio e lesão corporal culposos na direção de veículo. Somadas, as penas podem chegar a seis anos de prisão.