Carreira póstuma da rainha da sofrência : fatos sobre Marília Mendonça que segue sendo fenômeno do sertanejo

Vítima de um acidente aéreo, a morte da artista completou dois anos neste domingo (5).

Ai gente, tá aí uma pessoa que até hoje, eu ainda não consigo acreditar que morreu. Há exatamente dois anos, o Brasil sofreu e ainda sofre com a morte precoce da cantora Marília Mendonça, vítima de acidente aéreo no interior de MG.

Só que a rainha da sofrência jamais deixou de ser lembrada e admirada diariamente. Uma das maiores provas disso são os recordes que a sertaneja continua quebrado na música mesmo após a sua morte e deve até ter sua história eternizada em um filme. Afinal, a eterna rainha da sofrência merece todas as homenagens desse mundo.

Marília Dias Mendonça nasceu no dia 22 de julho de 1995 no município de Cristianópolis, no estado de Goiás. Foi criada em Goiânia e teve uma infância muito simples ao lado da mãe, Ruth Dias.

Começou a compor aos 12 anos e também passou a tocar e cantar na igreja. Seu avô lhe pagava aulas de violão e, para ajudar a família, ela fazia algumas apresentações onde ganhava em torno de 50 reais por show.

Antes de se tornar a queridinha do sertanejo, Marília compunha para outros cantores. Com seu vozeirão impecável, o talento da cantora precisava expandir ainda mais e foi com o lançamento da música Infiel, em 2016, que tudo mudou na vida de Marília.

Marília foi a segunda artista mais ouvida do país em 2021. No ano passado, ficou 28 semanas no 1º lugar do Spotify nacional, sendo 17 semanas consecutivas. Atualmente, a cantora permanece dentro da playlist “Top 50 Brasil”, que mostra as 50 músicas mais tocadas no país.

Em janeiro deste ano, a música Leão se tornou a primeira canção em língua portuguesa da história a atingir 1,9 milhões de reproduções em apenas um dia. A canção foi lançada originalmente em dezembro de 2020, em parceria com o rapper Xamã. Marília deu uma nova roupagem à música durante a pandemia, que acabou sendo lançada postumamente, no projeto Decretos Reais.