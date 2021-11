Carreira internacional vem aí? Lauana Prado faz aulas de inglês.

A cantora Lauana Prado está fazendo aulas de inglês com um dos maiores nomes do ensino no Brasil, Leo Reis.

Novos ares? A cantora Lauana Prado está fazendo aulas de inglês com um dos maiores nomes do segmento no Brasil, Leo Reis.

O método de ensino do professor é um dos melhores da atualidade e Leo já se tornou o queridinho dos artistas, sendo chamado de o “Professor dos Famosos”. Ele já possui 22 anos de experiência e já declarou que quer fazer Lauana Prado cantar em inglês.

Leia também Não fui só eu que achei estranha a presença de Naiara Azevedo na homenagem do Domingão?

Lauana é um nome conhecido do gênero sertanejo e já está com novo projeto, que leva o nome de Natural. Ele é composto por 3 álbuns de sua carreira. Nele, Lauana resgata memórias artísticas e de vida e por estes motivos escolheu o Tocantins para este retorno, pois cresceu lá e teve seu primeiro contato artístico por lá.

Agora Lauana mira no inglês, com Leo Reis é certeza da cantora se tornar fluente. Será que rola um álbum em inglês e um investimento na carreira internacional. Se segura terra do Tio Sam, pois Lauana vem aí…