Carolina Ferraz revela que teve experiência enlouquecedora com massagem tântrica

A atriz e apresentadora contou detalhes sobre a prática e sua experiência na área em entrevista ao podcast Theorapia, do ator Theo Cochrane

Carolina Ferraz abriu o seu coração sem medo de julgamentos e eu já fiquei bem curiosa para saber mais sobre a massagem tântrica que a atriz e apresentadora fez tanta propaganda. Em entrevista para o podcast Theorapia, do ator Theo Cochrane, a musa contou detalhes sobre sua experiência e não deixou de falar que a experiência foi enlouquecedora.

“Eu comecei a fazer tantra e yoga, é muito enlouquecedor, porque o primeiro exercício que você faz no tantra é olhar o seu corpo inteiro… No homem, o membro está para fora, na mulher está para dentro. Você ter que abrir a perna na frente do espelho para você se conhecer, é uma coisa que a gente não faz”, revelou ela.

Claro que a atriz foi criticada pelo tribunal da internet. Alguns usuários disseram que as pessoas não precisavam saber tudo da vida dos atores. Afe!