Carolina Ferraz descarta retorno para as novelas: “Não me vejo fazendo mais”

A apresentadora soltou o verbo sobre a sua presença nas telinhas da TV e abriu o jogo em entrevista para a Revista Caras

Nós já sabemos que Carolina Ferraz está longe das novelas há um bom tempo. Depois de se tornar apresentadora do ‘Domingo Espetacular’ a figura abandonou a carreira de atriz de vez. Carolina tem investido cada vez mais na apresentação do programa da Record e em entrevista à Revista Quem não deixou de falar sobre as novelas, descartando qualquer possibilidade.

“Não me vejo mais fazendo novelas. Esses 35 anos foram muito bem aproveitados, e tenho muito orgulho dessa trajetória. [Novelas] são um formato que demandam uma série de coisas que não estou mais disposta, mas penso em outros projetos como filmes, séries e novelas mais curtas”, disse.

Ela ainda completou: ” Também penso que retomar o lado ‘Carolina atriz’ no teatro é uma boa ideia”, declarou.