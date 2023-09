Carolina Ferraz conta sobre sua experiência ‘inédita’ com massagem tântrica

A apresentadora e atriz esteve no podcast Theorapia, do ator Theo Cochrane para dar detalhes desse momento único em sua vida.

Amores, sabe aquele tipo de pessoa que não tem o menor problema em falar abertamente sobre suas intimidades em público? Então, a minha querida amiga Carolina Ferraz é dessas e ela já veio contando uma nova experiência em sua vida. Durante sua entrevista no podcast Theorapia, do ator Theo Cochrane, a artista contou que iniciou no tantra depois dos 20 anos de idade e que teve uma experiência enlouquecedora.



“Eu comecei a fazer tantra e yoga, é muito enlouquecedor, porque o primeiro exercício que você faz no tantra é olhar o seu corpo inteiro…”, contou.

E continuou: “No homem, o membro está para fora, na mulher está para dentro. Você ter que abrir a perna na frente do espelho para você se conhecer, é uma coisa que a gente não faz “, disse ela.