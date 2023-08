Carolina Dieckmann sai em defesa de José Loreto: “Não vou ver uma pessoa ser crucificada por uma coisa que ela não fez”

Amores, estava aqui na sacada da minha casa, no Leblon, dando aquela atualizada nas fofocas diárias, quando me deparo com mais uma polêmica envolvendo o ator José Loreto. Após todo o bafafá que o comentário do ator na foto da ex-BBB Eslovênia Marques virou, Loreto também virou assunto ao publica uma foto ao lado de seus companheira de cena, a atriz Carolina Dieckmann, onde muitos internautas começaram a supor que ele estivesse dando em cima da loira.

Porém, na manhã desta quinta-feira (03), Dieckmann utilizou as suas redes sociais para falar sobre o assunto e, saindo em defesa do colega de trabalho, ela negou que tenha recebido qualquer tipo de investida de José.

“A pessoa é envolvida em uma fofoca do nada, tenta sair da fofoca porque está feliz com o trabalho, porque está tudo certo, mas não consegue porque quando alguém quer, fica ali…”, iniciou a atriz.

Em seguida, ela, que é casada desde 2007 com o diretor Tiago Worcman, esclarece que não está falando sobre a polêmica envolvendo o casal de ex-BBBs, Eslovênia Marques e Lucas Bissoli, mas sim da polêmica que envolve o seu nome.

“Então, vamos esclarecer. 99% das pessoas entenderam que eu só disse que o José Loreto não deu em cima de mim. Apenas. Tem 1% que não entendeu isso, então, vamos desenhar. Eu não disse que o Zé não chamou a menina de gata, que o namorado não tem o direito de ficar chateado, que ela não tem o direito de ficar chateada, cada um fica chateado com o que quer, eu apenas disse que a parte da fofoca que o Zé deu em cima de mim é mentira!”, explicou.

Por fim, mais uma vez, Dieckmann afirmou que Loreto não deu em cima dela, garantindo que, estando a favor da justiça, não irá ficar de boca calada enquanto o ator é crucificado por algo que ele não fez.

“Ele não deu em cima de mim. E eu não vou ver uma pessoa ser crucificada por uma coisa que ela não fez, eu sabendo que ela não fez, e mesmo assim não fazer nada. Não é sobre defesa, é sobre justiça. Beleza? Parou, né?”, finalizou a atriz.