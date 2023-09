Carolina Dieckmann reage ao relato de Marcos Frota: “História linda”

A atriz reagiu ao post do ex-marido, Marcos Frota, que contou detalhes sobre a perda de sua esposa, Cibelle Ferreira, no ‘Que História É Essa, Porchat?’

Não tem como não se emocionar com a história de Marcos Paulo no ‘Que História É Essa, Porchat?’. O ator contou detalhes sobre a vida depois da perda de sua mulher Cibelle Ferreira e intercalou a história com a amizade de José Augusto. Carolina Dieckmann, que é ex de Marcos, ficou emocionada com a história e comentou no post.

“Essa história é muito linda. Que bom que agora mais gente sabe. História bonita assim inunda a gente de esperança no mundo”, afirmou ela nos comentários.

Os dois foram casados e juntos tiveram um filho, Davi. No programa, ele conta que perdeu a esposa e não sabia o que fazer, logo, seu amigo o ajudou a recuperar a força de viver.