Carol Ramiro fala sobre traições de Jesus Luz: “Perdoei algumas traições”

Influenciadora e dj contou detalhes da sua relação com o ex-marido

Finalmente Carol Ramiro falou sobre a sua relação com o dj Jesus Luz, já não aguentamos mais saber do bafafá e não poder ter uma fonte confiável para chamar de nossa. A ex-esposa de Jesus Luz contou que foi traída diversas vezes no casamento de sete anos com o muso. Em entrevista para o podcast ‘PodTogether’ ela ainda revela que perdoou algumas vezes.

“A gente começou em março e eu engravidei em outubro”, comentou sobre sua gravidez de Malena, de seis anos.

Carol ainda conta que foi traída algumas vezes e fala sobre Aline Campos. “Fui traída em todos os meus relacionamentos e no meu casamento eu perdoei algumas traições, mas não terminamos por isso. Foi tudo muito rápido, duas semanas depois [do término]. Fiquei sabendo por ele e foi uma conversa bem pessoal. Levei um susto. Não era ele tá ficando com outra pessoa, era uma pessoa próxima”, disse.