Carol Nakamura, ex-noiva de Sidney Sampaio, lamenta acidente do ator

O ex-Global se jogou da janela de um quarto de hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro

Minhas fofoqueiras foram pegas de surpresa no final da tarde da sexta com a notícia do ator Sidney Sampaio se jogando da janela de um hotel no Rio de Janeiro. A ex-noiva do ator, Carol Nakamura, se pronunciou diante do caso e lamentou o acidente.

“Não tive contato com ele nesses últimos meses. Acho que é um momento muito delicado pra ele e para a família”, afirmou a atriz e bailarina ao jornal Extra.

Os dois viveram um romance conturbado, marcado por idas e vindas. Se separam em 2009 e em 2010 reataram. Em uma viagem para a Disney, em 2013, ficaram noivos. Dias antes do casamento, em 2014, o ator anunciou o término do namoro.