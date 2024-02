“Carol é muito especial, é minha amiga”, dispara Frank Aguiar sobre término de casamento

O término do casamento de Frank Aguiar e Caroline Santos deu o que falar nos grupos de fofoca do WhatsApp. O que a gente não sabia é que os dois se tratam como amigos. O cantor conversou com a Caras e contou que tudo ocorreu de forma amigável e que eles estão se apoiando em todos os sentidos

“Estamos bem. Tenho evitado falar sobre essa questão pessoal, separação, até em respeito à recuperação da saúde da Carol, né? Vocês devem estar acompanhando. Foi da forma mais amigável possível. Carol é muito especial, é minha amiga. Nós estamos nos apoiando em todos os sentidos. E eu tenho evitado falar isso, mas estamos bem, na paz, e se apoiando nesse pós (separação)”, diz Frank.

“A carreira está linda, está tudo bem no trabalho. Estou fazendo agora um disco acústico, que era um sonho da minha vida; fazer um disco acústico com canções brasileiras que refletem nesse momento que eu vivo, exatamente essa paz que eu quero levar para as pessoas que estou sentindo”, destaca.