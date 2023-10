Carol Castro faz um barraco daqueles com motorista de aplicativo

A atriz ficou enfurecida com um motorista de aplicativo que se recusou a levá-la e seus amigos no carro com bebida alcoólica nas mãos.

Minha gente, eu tô aqui chocada com essa cena que a atriz Carol Castro causou do lado de fora de um bar no centro de São Paulo na última sexta-feira (13). O barraco foi tão intenso que envolveu desde dedo na cara, copo de caipirinha voando, xingamentos, discussões acaloradas e até quase chegou a agressões físicas.



Acompanhada por dois amigos, Carol Castro esperava do lado de fora do famoso bar Riviera, no bairro da Consolação, quando aconteceu o desentendimento. A situação escalou quando o motorista se recusou a aceitar passageiros com bebidas no carro. De acordo com as pessoas que presenciaram o ocorrido, a atriz estava visivelmente alterada e não aceitou bem a negativa do motorista. E que ela chegou a partir pra cima do motorista de aplicativo após surtar por ele se recusar a transportar a artista e seus amigos com copo de bebida alcoólica nas mãos.



Ela então lançou o conteúdo do copo de caipirinha no carro do motorista, que, indignado, saiu do veículo e pediu que ela e seus amigos se responsabilizassem pela sujeira. A discussão se intensificou, com a atriz gritando com o trabalhador e recebendo o apoio de seus amigos.