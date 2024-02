Carnaval sem Ivete? “Desistir não é uma palavra que existe no meu dicionário”, dispara cantora

Olha ela! Minha musa e minha rainha do carnaval contou que não pretende desistir da folia tão cedo, mesmo depois de enfrentar diversos perrengues no Carnaval de Salvador. A cantora contou que recebeu muitas mensagens de carinho no meio da turbulência.

“Ontem eu falei sobre algumas transformações que a minha vida e a minha cabeça vem passando. Eu recebi muitas mensagens de carinho”, Veveta agradeceu o apoio.

“De fato eu quero dizer a vocês, a palavra desistir é uma palavra que não existe no meu dicionário. Uma mulher como eu, eu não sei nem como conjuga esse verbo. Não sei conjugar, não sei ensinar e não sei aprender”, ela brincou com o jogo de palavras e revelou que não pretende deixar os palcos tão cedo para continuar ‘macetando’, como diz sua canção.

“Eu não to falando só pra mim, eu to falando pra gente, porque sozinha eu não vou para lugar nenhum. Quem cuida de mim, meu amor, não dorme. E tolo é aquele que acha que eu ando só. Eu to com uma galera, e tem uma rapaziada colada comigo que eu dedico minha energia no Carnaval”, Ivete celebrou o apoio de sua equipe, fãs, amigos e familiares.