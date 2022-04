Reencontros de centavos ou milhões?! Ex participantes do ‘BBB22’ se reveem na Marquês de Sapucaí

Sabe aquela coisa de posar para fotos e dar sorrisinhos? Foi basicamente isso que aconteceu…

Nesta sexta-feira, (22), a Marquês de Sapucaí recebeu os ex-BBB’s do ‘BBB22’ e foram vários reencontros para a conta viu? E eu te mostro tudinho agora!

Para começar, Gustavo reencontrou sua amada Laís ainda no hotel e a doutora postou um vídeo em que está com a camiseta do Palmeiras, time do coração do amado, escrito: Lagusta! No vídeo dá para ver o quarto todo cheio de decoração, então provavelmente o pedido de namoro veio aí hein? E na Sapucaí o casal era só beijinhos e abraços bem grudadinhos e provando que é para valer.

SERÁ QUE ROLOU PEDIDO??? Laís acabou de postar que Lagusta vive! O quarto ta cheio de decoração… acho que veio aí ein 😍🦞#BBB22 pic.twitter.com/618s0wRGph — Central BBB • #BBB22 (@centralreality) April 22, 2022

O bacharel em Direito também reencontrou seu amigo de infância criado no ‘BBB’, Pedro Scooby e postou em seus stories o momento desse reencontro. Aliás, Laís e Cintia Dicker, noiva do surfista, também se conheceram durantes os desfiles.

Laís não reencontrou somente o amado viu? Depois de meses, conseguiu encontrar Bárbara, sua dupla fiel na edição e não se desgrudaram durante a folia. Foi muito fofo o reencontro das duas que declararam que a amizade permanece. E cadê Jade Picon né? Ela não se mistura com os pobres e continua em Los Angeles.

Demorou, mas foi. Nosso Baís lindo e cheiroso. 🧶



April 23, 2022

Vyni também estava presente da Sapucaí e esteve com Larissa, Maria e o extremamente bonito, Luciano. Sim, até ele estava lá e não foi esquecido.

Brunna Gonçalves desfilou pela Beija-Flor assim como Natália, e reencontrou Linn da Quebrada por lá e matou as saudades da amiga.

Mas aí eu fico pensando: será que por trás não tem aquela coisa de “ai que saco eu tenho que encontrar essa pessoa que não me desce mais”? Eu duvido que algumas dessas amizades permaneçam viu? Cala-te boca!