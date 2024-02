“Carnaval chegando aí, tanta coisa para fazer, né?”, Marina Ruy Barbosa dispara para hacker que invadiu suas redes

Socorro! Na noite desta sexta-feira (9), as redes sociais de Marina Ruy Barbosa foram invadidas, pois, do nada, uma foto do humorista Toninho Tornado foi postada no feed de Marina, com uma legenda mencionando que o perfil estava hackeado.

Marina consegui recuperar a conta rapidamente e logo se pronunciou nos Stories. “Oi, gente! Acabei de chegar da gravação e descobri que fui hackeada. Tanto no Instagram, quanto no Twitter, conseguiram entrar na minha conta. Eu não sei como, mas de alguma forma eu não fui deslogada, então eu consegui apagar as postagens e estou tentando entender com o pessoal de Insta e de Twitter como entraram nas minhas contas. Mas a princípio está tudo sob controle”, afirmou.

A artista fez questão de mandar um recado para o invasor. “Não sei o que o hacker queria e nem como ele entrou na minha conta. Nem tenho nudes no direct. Hacker, querido, se você tem acesso ainda a minha conta, por favor, me deixa em paz. Reta final de gravação, Carnaval chegando aí, tanta coisa para fazer, né? Me deixa curtir meu Carnaval em paz”, pediu a ruiva.