Sete maiores musas do Carnaval 2022

Carnaval desse ano aconteceu em período diferente e trouxe novos nomes para a Sapucaí

A Marquês de Sapucaí ferveu em época diferente esse ano e trouxe novidades que nem eu estava esperando. Além da beleza do Carnaval pudemos presenciar novos nomes dando o sangue na avenida e mostrando que não vieram para brincar de Carnaval, mas para mostrar seu gingado.

Fiz minhas apostas em cinco musas para o ano de 2022. Vocês concordando, ou não, elas brilharam e não há quem possa dizer o contrário.

Sabrina Sato

Não tem como separar o Carnaval da musa que vive o momento intensamente. Esse ano Sabrina aceitou o desafio de desfilar para duas escolas no mesmo dia, o problema é que uma ficava em São Paulo e a outra no Rio.

A japa não deitou para os desafios e saiu correndo do desfile da Vila Isabel em São Paulo para o Rio, onde desfilou para a Gaviões da Fiel. Sabrina ainda disse que não tinha como escolher entre as duas, que elas eram escolas que a acolheram quando ela não era ninguém. Você arrasou, entenda!

Belíssima, toda de azul para Vila Isabel.



CHEGUEI RIO DE JANEIRO!!!!!!! Vamos com tudo Sapucaí! Vamos com tudo minha @gres_vilaisabel 💙💙 #Carnaval #CarnavalDaSabrina pic.twitter.com/FmbMsxbuGA April 24, 2022

Enquanto para Gaviões da Fiel, Sabrina encarnou o gavião e arrasou com muito samba no pé.



Paolla Oliveira

Meu Deus, como esquecer da passagem da Grande Rio pela avenida sem pensar na maravilhosa Paolla Oliveira?

A musa desfilou toda de vermelho em uma fantasia para lá de reveladora, as plumas deixavam com que a atriz pudesse mostrar todo o seu samba e seu gingado com passadas que deixavam qualquer um de boca aberta.

Laroyê, Exú! Parabéns, @GRESGrande_Rio, campeã do Estandarte de Ouro do Carnaval 2022. Orgulhosa, feliz e emocionada com esse desfile. ❤️💚 pic.twitter.com/JO2Lfqm6h7 — Paolla Oliveira (@paolla) April 24, 2022

Pocah

Grande Rio apostou forte em um time de musas que arrasou e deixou boas lembranças para quem assistiu de perto o desfile. Pocah pode provar o gostinho da Sapucaí e esteve belíssima, mostrando que não veio para brincadeira.

A cantora desfilou em frente ao carro “Na Batida de Exu”, que trazia o enredo da escola representado pelo vermelho fogo. Belíssima!

https://twitter.com/Pocah/status/1518102164605964288?s=20&t=61PlvepuSqWiG2sLsD6dlg

Mc Rebecca

Salgueiro para que te quero. Mc Rebecca mostrou um gingado espetacular, que foi muito comentado nas redes sociais. A cantora desfilou como passista da Salgueiro e não deixou a desejar na hora de mostrar que o samba vive!

Vale lembrar que no mesmo dia que desfilou na Sapucaí, ela levantou o “Bloco da Rebecca” para quem foi curtir o carnaval fora da avenida.

Mayara Lima

Deu o nome! Mayara Lima ficou famosa por ter um samba irreverente, viralizou nas redes sociais por sambar no ritmo da bateria. A musa não deixou de sambar um minuto e ganhou a avenida com um sorriso encantador.

Mayara desfilou como princesa de bateria da Acadêmicos do Tuiuti. Essa era uma das musas que eu estava ansiosa para ver. Ah, fiquei sabendo que ela teve problemas com a fantasia, porém não deixou o nervosismo transparecer.

O fenômeno do ano da Sapucai Mayara Lima dando o nome na Tuiuti #Globeleza pic.twitter.com/xgH96GtHTq — Paula Moretti (@PaulaMoretii) April 24, 2022

Monique Alfradique

Ishalá, muito ouro. Monique Alfradique chegou toda trabalhada no ouro para Grande Rio e não deixou de mostrar que tem samba no pé, fazendo a avenida vibrar com sua passagem deslumbrante.

A atriz contou que sentiu falta da avenida e do Carnaval do Rio. Não foi só você, amada, nós também sentimos a sua falta.

Lore Improta

Na minha lista de deusas não poderia faltar a minha maioral, que saiu da maternidade com um corpo de dar inveja em qualquer um. Quem te viu, quem te vê, hein Lore Improta, deu à luz em setembro do ano passado e já está no shape do verão.

A musa desfilou para a Unidos do Viradouro, representando a vitória na guerra, e já esperávamos um gingado pra lá de emocionante, porque a gata tem dado um baile no ‘Dança dos Famosos’.