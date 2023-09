Carmo Dalla Vecchia solta o verbo sobre censura de beijo gay no Domingão

Durante sua entrevista ao podcast Bee40tona, o ator justificou o porquê da censura do beijo gay feita pela Rede Globo.

Lindezas, o ator Carmo Dalla Vecchia aproveitou a sua entrevista para o podcast Bee40tona para tentar explicar as motivações que levaram a Rede Globo ter censurado o beijo entre ele e o também ator Amaury Lourenço durante a Batalha do Lip Sync, quadro do programa Domingão com Huck no último domingo (10). Carmo lamentou o corte feito pela produção do programa e revelou que, apesar de ter sugerido o beijo, não sabia se a cena iria ao ar ou não.



Mesmo não saindo em defesa da emissora em que trabalha, o artista salientou que a emissora tem suas razões mercadológicas e empresarias por trás de todas as decisões e que, por isso, não havia nada que ele pudesse fazer. “A gente está falando de uma empresa. Empresa tem várias razões que fazem com que ela exista, cada um sabe da sua história, razões morais, mercadológicas. Fiz o que eu pude”, explicou.

“Eu fiz a minha parte e não cabe a mim [decidir se vai exibir], infelizmente. Tem momentos da história que a gente precisa se posicionar do lado certo, nem sempre a gente se posiciona”, declarou o ator.