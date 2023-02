Carmo Dalla Vecchia faz apelo aos pais sobre bullying: “Não é motivo para brincadeira”

Ator usou as suas redes sociais e fez apelo aos pais na volta às aulas

Ai gente, tem uns pais por aí que me dão orgulho e Carmo Dalla Vecchia é um deles. Afe! Que paizão. O muso usou as redes sociais para fazer um apelo aos pais das crianças, para que eles expliquem que existem diferenças no mundo e evitem o bullying.

“Pra quem tem filho, que está retornando às aulas, sentem com seus filhos e expliquem com toda calma do mundo que ser muito alto, baixo, magrinho, gordinho, preto e branco, isso não é motivo para brincadeiras… Peçam para seus filhos não excluírem ninguém só por essa pessoa ser diferente ou não ter as mesmas possibilidades… Ensinem a palavra bullying… A escola serve para sermos uma pessoa melhor”, falou.

Luana Piovani ainda apoiou o ator. “Você está demais com seus vídeos instrutivos, que mais pessoas potentes usem suas vozes para o bem comum”, comentou.