Carmo Dalla Vecchia fala sobre a vida na internet: “Acabei me tornando o viado da família brasileira”

O ator esteve presente na festa de lançamento da nova novela da Globo, ‘Amor Perfeito’, e contou sobre seu personagem gay que será chantageado na trama

Eu contei para vocês que Carmo Dalla Vecchia dará vida a um personagem homossexual na nova novela da Globo, ‘Amor Perfeito’, que toma o lugar de ‘Mar do Sertão’. Na trama o personagem sofrerá chantagem por causa da sua vida íntima. Dalla não deixou de dar detalhes sobre a sua vida como influenciador e diz que passou a ser o queridinho.

“No meu feed eu percebi que aconteceu uma coisa engraçada: a Rogéria (1943-2017) era considerada a travesti da família brasileira e percebi que, de um certo modo, acabei me tornando o viado da família brasileira [risos]. Porque as pessoas esperam que eu poste receita, que eu fale de paternidade”, iniciou.

O ator ainda completou: “Quando coloco uma coisa mais apimentada, as pessoas ficam meio: ‘opa, quem é essa pessoa? Sempre olhei na televisão e ele era tão sério! Como ele tá fazendo graça agora?!’ Eu faço pra me divertir, porque gosto, porque vejo coisas diferentes, e muitos vídeos me fazem pensar. Vejo, às vezes, muitas coisas interessantes feitas lá”, contou ele.