Carmo Dalla Vecchia explica selinho em amigo durante passeio com marido atrás

O ator disse ser carinhoso com seus amigos e mostrou que não se inibe com a presença do seu marido, João Emanuel Carneiro, que estava logo atrás

Quando vi, juro que fiquei chocada, mas o mundo moderno tem de tudo e eu acreditei que pudesse ser uma brincadeira de Carmo Dalla Vecchia. O ator aparece beijando um “amigo” em um passeio ao shopping. Acontece que seu marido estava logo atrás, o ator conta que eles são amigos e que ele trata os amigos assim. “Sim. Meu amigo de muitos e muitos anos. Sou carinhoso com meus amigos. Meu marido está atrás. Só isso”, explicou o ator, que é casado há quase 18 anos. Vale ressaltar que o casal tem um filho na relação, o pequeno Pedro, de 3 anos.