Carmo Dalla Vecchia esclarece fala sobre ser a ‘mulher da relação’ no casamento

Carmo Dalla Vecchia incomodou com o comentário que seria “a mulher” em sua relação com João Emanuel Carneiro. Depois da repercussão, a Caras conversou com o ator e esclareceu o kikiki.

“Quando digo que sou a mulher da relação, eu digo que fui a mulher na criação do Pedro (Rafael, de 4 anos). As pessoas pegam uma frase e falam: ‘Acho que isso vai render’. Se você for olhar em termos de paternidade do meu filho, eu sou, geralmente, quem faz a figura feminina, que é quem está de aniversário na escola, quem não dormiu, quem sabe que não comeu”, conta.

“E o João é o da bagunça, que dá o doce antes do jantar, que brinca de esconder, que geralmente é representado na figura do do homem, do masculino, dentro da criação de uma criança, mas isso acabou virando (…). As pessoas gostam de like, de cliques (…) Para dar cliques, as pessoas fazem o que querem está tudo certo”, emenda.