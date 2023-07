Carmo Dalla Vecchia conta que já presenciou Xuxa ser humilhada por Marlene Mattos

Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, o ator contou detalhes sobre o que aconteceu no momento em que Xuxa Meneghel levou uma bronca da sua empresário de longa data

Depois do trecho do documentário sobre a vida de Xuxa em que Marlene aparece frente a frente com a musa da TV brasileira, muito se fala sobre a personalidade forte de Marlene Mattos. Carmo Dalla Vecchia já viu Xuxa Meneghel levar um esporro da diretora e não deixou de contar tudo em entrevista ao Papagaio Falante.

“Foi só uma vez que eu fui na Xuxa divulgar uma peça infantil, estava no camarim, e a Xuxa no palco colocou um chapéu, só escutei [a Marlene dizer]: ‘você está parecendo uma bruxa com esse chapéu’. A Xuxa: ‘mas eu tô me sentindo bem, acho que tô bonita’. [Marlene disse]: ‘você está horrorosa’… Não lembro o que aconteceu no final, mas acho que ela deve ter tirado”, disse.

Carmo ainda diz que Malene é como “uma mistura de Lampião com Capitão Nascimento”.