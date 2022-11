“Carlos é um sociopata, capaz de matar o pai, matar a mãe”, diz Julian Lemos

Deputado federal deu o que falar nas redes sociais com declarações polêmicas sobre Bolsonaro e sua família

O ex-aliado de Jair Bolsonaro fez uma série de acusações contra o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro, filho do presidente. Em entrevista ao podcast ‘Arretado’ ele conta que Carlos é sociopata e que é capaz de matar os pais, tendo esquizofrenia e um grau de crueldade.

“Carlos é um sociopata, capaz de matar o pai, matar a mãe, digo com toda a segurança do mundo. Esquizofrênico, cruel. Não sei se ele sabe o que é uma oração, é mau com ‘m’ maiúsculo. Todos os problemas envolvendo o pai, ele estava no meio”, disse o deputado.

Vale ressaltar que Julian e Carlos já tiveram diversas brigas e o filho do presidente chegou a chamá-lo de “maior fofoqueiro do Brasil”. O deputado rebateu o comentário, dizendo que ele é o “cão presidencial e “ladrão de salário de assessor”.