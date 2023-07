Carlos Bolsonaro perde o porte de arma, após a Polícia Federal negar sua renovação

O vereador do Rio de Janeiro afirma que por ser filho do ex-presidente a sua cabeça está a prêmio, o que ameaça a sua integridade física.

Amores, ao que tudo indica o fim de semana não começou nada favorável para a família Bolsonaro, afinal, após entrar com um requerimento, no último dia 4 (julho), pedindo para renovar a sua licença para o porte de arma de fogo, o segundo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o político Carlos Bolsonaro, que também é conhecido como Carluxo, teve seu pedido negado pela Polícia Federal.

No requerimento, Carlos Bolsonaro alega que necessita ter a licença, válida por 5 anos, pois, além de sua profissão como vereador ser considerada de risco, por ele ser filho de Jair Bolsonaro, a sua integridade física estaria sendo ameaçada, afirmando possui “ sua cabeça a prêmio”.

Segundo a PF, o filho do ex-presidente não conseguiu comprovar, através de matérias jornalísticas, que existem ameaças ou riscos individualizados contra o mesmo, quanto à atividade exercida como vereador, no Rio de Janeiro.