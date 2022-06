“Eu não expulsei Sandy e Júnior do meu programa”, diz Carlos Alberto de Nóbrega sobre Sandy e Júnior

“Me arrependi, mas eles não me perdoaram, que pena”, confessa apresentador da ‘Praça é Nossa’ em podcast

Em entrevista ao podcast ‘Vênus’, Carlos Alberto de Nóbrega pode demonstrar como é ofendido com a discussão que ocorreu há 30 anos envolvendo Sandy e Júnior. De acordo com o apresentador, a dupla mirim iria fazer uma apresentação na ‘Praça é Nossa’, mas por causa de uma confusão com os seguranças dos cantores, Carlos mandou eles embora do programa sem fazer a participação.

“Essa é uma mágoa que tenho até hoje, eu sou muito disciplinado e rígido, acho que tem que ter. Eles eram meninos e foram convidados para fazer a ‘Praça é Nossa’ e eu no estúdio gravando. Chegou uma notícia que estava tendo problema no corredor que os seguranças não estavam deixando os artistas passarem, fui lá e conversei. Eram dois ignorantes, achei que minha autoridade estava sendo acatada, estou no meu programa recebendo um convidado, de repente o Marcelo volta e fala: ‘Pai eles não saíram’. Eu disse para mandar embora, porque no meu programa quem manda sou eu. Marcelo pagou por uma coisa que eu fiz”, disse Carlos Alberto.

O apresentador não deixa de comentar o quanto ficou magoado com a situação. “Me arrependi, porque eram duas crianças, mas em troca eles nunca me perdoaram, tentei muitas vezes pedir desculpa, falei com Zezé di Camargo, pedindo para falar com eles e pedir desculpa”, contou.

“Passaram-se 32 anos eu subi para ficar na parte de cima do restaurante aí tinha uma pessoa de cabelo curto na minha frente, era o Xororó, fui falar com ele para pedir desculpa. ‘Tinha vontade de dar um soco na cara do seu filho [Marcelo]’. Não foram seus filhos, foram aqueles cafajestes que estavam com seus filhos. Me arrependi, mas eles não me perdoaram, que pena”, finalizou Nóbrega.