Carlos Alberto de Nóbrega sugere a direção do SBT a contratação de Marcius Melhem

Em entrevista com o ex-Global, o apresentador contou que tomará a liberdade de sugerir seu nome à chefe, Daniela Beyruti

Que isso, gente, um filme? Carlos Alberto de Nóbrega quer indicar Marcius Melhem para uma vaga de trabalho no SBT e prometeu até falar com Daniela Beyruti sobre a sua contratação. Em live com o ex-Global, ele contou que tomará a liberdade de falar com a direção do SBT. Melhem não recusou e até pareceu bem animado cm a ideia.

O humorista já fez uma participação na Praça é Nossa no passado e os dois compartilharam ter gostado muito de ter um ao outro no cenário emblemático.

Será que vem aí? Vale ressaltar que Melhem enfrenta diversas acusações na Justiça com polêmicas de importunação sexual dentro da Globo.