Carlos Alberto de Nóbrega é internado ao ser diagnosticado com Covid-19

O apresentador já enfrentou a doença em 2021 e chegou a passar 10 dias internado por causa dos problemas respiratórios

Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, precisou voltar ao hospital por causa da Covid-19. O humorista recebeu o diagnóstico da doença e teve que ser internado no Sírio Libanês, em São Paulo. A informação foi confirmada pela sua médica, Renata Domingues.

“Desculpem por não atender o telefone e não responder às mensagens hoje sobre a saúde do Carlos Alberto… Sim, @calbertonobrega está com Covid, mas está bem”, escreveu a médica.

Ao colunista Lucas Pasin, do Splash, Marcelo de Nóbrega, filho do apresentador, contou os sintomas do pai. “O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, de 86 anos, foi internado em São Paulo para tratamento de problemas pulmonares decorrentes de uma infecção viral”, disse.