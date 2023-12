Carlinhos Maia vira piada, prova que ainda não amadureceu e não sabe lidar com crises

O empresário apareceu em seus stories como forma de ataque contra a reportagem do Fantástico sobre a casa de apostas Blaze

Com um patrimônio de R$ 300 milhões, eu achava que Carlinhos Maia tinha um pouco mais de noção da sua participação na economia brasileira. É a típica história do menino pobre que fica rico e com dinheiro, mas nesse domingo ele teve uma falha gigante e não está nem aí para o seu público, isso mostra os diversos problemas em seu banco e sua rede de franchising. O influenciador deu sua opinião sobre a Blaze e causou discórdia.

“Pra você que tá em casa: se você não tem cabeça, não jogue! Se você não consegue se controlar na cachaça, não beba! O mundo, as pessoas, sempre vão estar influenciando você pra alguma coisa. Se eu disser: ‘pule do penhasco’, você vai pular porque eu tô dizendo a você? Não! Vai dizer, ‘ah me influenciou’. Eu não jogo. Eu divulgo, mas não jogo’.

Os advogados da empresa disseram que a Blaze tem sede em Curaçao e que suas atividades não configuram como infração penal mesmo que os apostadores sejam brasileiros.