Carlinhos Maia se desespera com previsão do futuro: “Entra na sua mente e faz você bitolar”

Influenciador contou que como pessoa pública muita gente manda coisas para ele, até coisa que ele não queria saber

Xiii, parece que Carlinhos Maia levou a pior sobre uma previsão do seu futuro. O empresário recebeu uma mensagem de uma vidente que parece não ter deixado ele muito à vontade, afinal, ele chegou a dizer que não estava dormindo bem com a revelação.

“Aí cara eu tô emotivo demais hoje, porque ontem a noite foi muito difícil, eu não dormi porque eu vi uma coisa na internet que eu deteste ver… A gente que acaba tendo a vida muito exposta, a gente acaba recebendo muita coisa tipo de videntes, pastores e tanta coisa o tempo todo que isso entra na sua mente e faz você bitolar”, começou.

Carlinhos ainda disse que uma cartomante deu 5 anos para ele voltar a ser pobre, o que o preocupou. “Se essas coisas que chegam na gente, fizeram coisa para acabar com seu casamento ou fizeram coisas para você não ter um real, senhor se essas coisas se realizam por alguém que faz o bem… De que vale? Nada. Esse vidente falou para se proteger espiritualmente, mas maior é o sangue de Cristo. Eu disse que vou falar pro meu exército que tenho aqui, e eu sei que vocês rezam muito por mim. Rezem muito por mim, pois sei o quanto me amam. Eu pensei: ‘como assim eu to com medo dessas coisas de maldades e magias contra mim?”, completou.