Carlinhos Maia rebate críticas de Monique Evans: “Vaca velha”

O influenciador fez com que o feitiço virasse contra a feiticeira, citando o programa que Evans apresentava na RedeTV!, nos anos 2000.

Amores, há pouco contei para vocês que a apresentadora Monique Evans utilizou as suas redes sociais para detonar o reality show Casa da Barra e a Farofa da Gkay, porém, era óbvio que isso não ia ficar assim.

Após todo o bafafá causado pela fala de Evans, Carlinhos Maia fez questão de rebater as críticas da apresentadora, fazendo o feitiço virar contra a feiticeira.

“Me poupe. Ah, vaca velha, me economize. Meu pai disse que você tinha um programa de put*ria nos anos 90. Esqueceu, foi?”, finalizou Carlinhos.

Para quem não sabe, no início dos anos 2000, Monique Evans comandava o programa “Noite Afora”, que era exibido pela RedeTV!, no qual as atrações possuíam um grande apelo erótico, como desfiles de lingerie e roupas íntimas, strip teases e exposição de objetos sexuais.