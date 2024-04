Carlinhos Maia está sendo massacrado na web por colocar suas funcionárias para limpar coqueiros sem proteção

Gente, parece que o Carlinhos Maia não consegue ficar muito tempo longe de polêmica né? Pois bem, acabei de receber um video no meu Whatsapp em que o influenciador colocou duas funcionárias suas para limpar os coqueiros de sua casa.

A única coisa em que eu fiquei perguntando foi: “Porque? Na moral, quem é que limpa coqueiro?”. Eu moro no Rio a minha vida toda e jamais vi um coqueiro sendo limpo em toda a minha vida.

Mas o pior de tudo, não é a limpeza do coqueiro em si, a grande polêmica foi que Carlinhos botou suas funcionárias para fazerem isso sem nenhuma proteção. Alô, Ministério do Trabalho, corrre aqui, pois o inimigo da segurança do trabalho tá a solta!

No vídeo, vemos que, enquanto uma delas limpa o coqueiro, a outra funcionária segura nas mãos da colega de trabalho para ter apoio no momento da limpeza. Mas parece que o influenciador não tem nada demais, até porque ele fez questão de postar isso nos seus stories.

“Isso, não quero ver ninguém parado, não. Limpando os coqueiros, vai segurando aí, depois passa pro próximo, e assim vai”, disse Carlinhos.

Obviamente, os internautas não perdoaram e o influenciador recebeu uma avalanche de comentários negativos, alegando que as funcionárias estavam expostas a um acidente.

Agora me falem, qual a necessidade de limpar um coqueiro ???#carlinhosmaia https://t.co/y7yoxWHw6I — Landinhoo (@landiinhoo_) April 3, 2024

Esse Carlinhos Maia e um micoso, colocando as empregadas dele sem equipamento nenhum de proteção, para limpar os Coqueiros, senso ele nunca teve né? pic.twitter.com/yp0zlOfGZk — LUIZINHO O MAIOR 🐜 (@lulunitt5r) April 3, 2024