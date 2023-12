Carlinhos Maia confessa que seu casamento está em crise

O influenciador utilizou as suas redes sociais para revelar que seu casamento com o influenciador Lucas Guimarães não está em sua melhor fase.

Eitaa! Meus amores, na tarde desta terça-feira (05) o influenciador Carlinhos Maia utilizou as suas redes sociais para revelar aos seus fãs que o seu relacionamento com o seu marido, o também influenciador Lucas Guimarães não está em sua melhor fase.

“De uma vez por todas, quando as “más” línguas irão entender que eu sou o maior apoiador do Lucas. Vocês não fazem ideia do que é feito nos bastidores. Anos da minha vida eu sempre filmei Lucas o enaltecendo, sempre o colocando pra cima, o tratamento dele com as pessoas com minha mãe, mostrando sempre o menino bom que ele é”, Iniciou Carlinhos.

Continuando, o influenciador fez questão de abrir o seu coração, confirmar que ele e seu marido estão passando por uma crise e garantir que não existe nenhum tipo de competição profissional entre eles.

“Sim, estamos em crise já faz um bom tempo, afinal são 14 anos juntos. Mas não é por que ele está brilhando. Seria muito contraditório, eu fazer tantas pessoas crescerem e não querer ver meu parceiro gigante. Quanto maior ele ficar, maior eu fico também. A televisão é o sonho dele, nunca foi o meu. Então para com essa competição entre a gente… Tudo vocês acham que é sobre sucesso e fama. A vida a dois, existe milhões de coisas que a gente diverge”, ele afirmou.

Por fim, Carlinhos brinca revelando que, após passarem a festa toda se estranhando, quando chegaram no quarto, tiveram uma relação sexual maravilhosa, ao ponto deles saírem “andando torto”.

“Para finalizar, ontem nós estranhamos a festa inteira mas no final da noite, ele bateu no meu quarto, e demos uma bimbanda dos sonhos, sabe aquelas que a gente desconta a raiva. Foi tanto tapa na bunda e murro na costela, que se vocês a gente andando torto já sabem o motivo”, brincou o influenciador.