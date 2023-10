Carlinhos Maia coloca governo Lula contra a parede: “Do mesmo jeito que eu apoiei eu desapoio”

O influenciador, que apoiou o presidente nas eleições, aproveitou para desmentir que tenha recebido dinheiro da Lei Rouanet

Ele está certíssimo!!! Meus amadores, recentemente o influenciador Carlinhos Maia utilizou as suas redes sociais para expor a sua desaprovação ao atual governo, o qual ele apoiou durante as eleições presidenciais de 2022.

“O país não tá legal, a gente está vendo que as coisas não estão legais, Manaus está aí pedindo socorro a bastante tempo, revoluções na internet… Não é porque eu apóio alguém que eu vou tapar os olhos e não vou estar cobrando não, pelo contrário, é aí que a gente deve cobrar”, iniciou o influenciador, que explicou: “A gente deve cobrar mais alguém que a gente apoiou do que alguém que a gente não apoiou, porque os políticos que a gente não apoia, a gente desce o cacete pra caramba , faz o maior auê”.

Continuando ele cobra que outros famosos, que também apoiaram Lula nas eleições, se posicionem e cobrem melhorias em nosso país, assim como eles se posicionaram e fizeram auê antes dele ser eleito.

“O país não está legal, a população está reclamando muito. Não vou ficar aqui politicando muito, mas eu quero ver os famosos, estou vendo todo mundo muito quietinho, todo mundo rico e maravilhoso, né? Então pra que falar?… E outra coisa que eu estou observando aqui é, e a galera, cadê, hein? Todo mundo fez campanha, todo mundo fez auê, brigou… Manaus está lá pegando fogo … Cadê os famosões? Os elitizados, politizados. Eu acho que agora também é o momento da gente estar batendo no governo, principalmente nós que apoiamos nós temos que ser os primeiros a bater, a cobrar, a perguntar”, continuou.

Por fim, ele desmentiu que tenha recebido dinheiro da Lei Rouanet e garantiu que não tem rabo preso com nenhum político, afirmando que do mesmo jeito que ele apoiou ele desapoia.

“Então só pra deixar claro, eu Carlinhos, não tenho Lei Rouanet de carai de nada, não recebo um tostão de carai de político nenhum, espero nunca receber, mas é isso, quero ver as movimentações. E outra coisa, vocês estão me confundindo com político, do mesmo jeito que eu apoiei eu desapoio, se não der um Show de política, se não arrasar, eu vou lá e desapoio, não tenho rabo preso com político nenhum não!”, finalizou o influenciador.