Carlinhos Maia chama mãe de Larissa Manoela de “velha doida”

O empresário e influenciadora usou suas redes sociais para dar sua opinião sincera sobre o caso de Larissa Manoela e de sua família

Carlinhos Maia colocou a boca no trombone e resolveu soltar o verbo sobre o caso de Larissa Manoela e o imbróglio familiar que se abateu diante de sua carreira e seu sucesso. No meio de tudo isso, o empresário chamou sua mãe de doida e ainda pediu que ela devolvesse o dinheiro da atriz.

“Por que não acaba com isso?”, questionou o famoso. “E aí, eu vendo essa história toda dessa mãe dela com cara de doida, a véia com cara de doida. Por que não devolve o dinheiro da menina? Pelo amor de Deus. Por que não acaba com isso? Como é que pode? Tá na cara que ali existe uma toxicidade absurda em cima da menina”, analisou.

“A menina tendo que se expor dessa forma, trabalha desde que nasceu e a mulher querendo. Que coisa mais feia. Eu acho um papelão. Deus me livre passar por uma situação dessa”, acrescentou, se mostrando indignado com o posicionamento de Silvana Taques e Gilberto Elias.