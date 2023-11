Carlinhos Maia bloqueia Lucas Guimarães por causa de agenda lotada

Lucas veio à público relatar tim tim por tim tim sobre a história dos dois que mexe com o imaginário dos fãs do casal

Carlinhos Maia deixou minhas fofoqueiras de queixo caído ao contar que bloqueou o seu marido, Lucas Guimarães, em um aplicativo de mensagens. Os dois teriam discordado de algumas datas de compromissos devido a agenda cheia e acabaram se desentendendo. Mais tarde Lucas deu sua versão do fato.

“Você gosta de causar, você gostar de falar coisas sobre o nosso casamento, e eu sempre fico como trouxa caladinho que parece que eu nunca vou falar nada. Vou falar como você ama. Natal já diz tudo, é família. Eu queria muito estar com a minha e a família do meu marido, a nossa família. Não quero passar o Natal na Finlândia com pessoas que não gosto, com amigos que acho que nem são amigos”, afirmou ele.

“Não quero passar o Natal com amigos porque acho que esse não é o contexto. As perdas que eu já tive na minha vida, eu não quero perder mais tempo longe da minha família, da minha base. Vocês acham que eu não quero viajar para Finlândia? Pelo amor de Deus. Quando é que na vida eu ia imaginar que iria conhecer a terra do Papai Noel? Na época que eu morava no bairro eu ficava esperando o Papai Noel, nem tinha talhado na casa da minha avozinha que era de taipa. Você vai para terra do Papai Noel porque eu não consigo perder a festa da minha irmã. Você escolhe o que é mais importante para você. Decide quem vai estar junto com a gente. Eu não vou porque não quero me estressar no Natal”, completou.