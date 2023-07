Carla Diaz termina seu noivado com Felipe Becari

Saiba o real motivo do término relacionamento da atriz com o deputado federal

Sabemos que já tinham algumas especulações rolando na web sobre o possível término deles. Mas acontece, não foi só confirmado o fim do relacionamento, mas também descobrimos quem foi a própria Carla que botou um ponto final na história.

Então, meus amores, parece que a atriz voltou de uma viagem à trabalho em New York, nos Estados Unidos e simplesmente terminou o noivado. Ela e o deputado federal estavam juntos há quase dois anos, após se conhecerem em 2021.

Amigos próximos do então ex-casal apostam numa volta entre eles, já a última postagem deles juntos foi há cinco semanas atrás e embora estejam separados, ainda se seguem nas redes sociais, onde ainda mantém os registros da relação.

Em fevereiro, rumores sobre uma crise entre o casal circulava e foi prontamente negada pela artista na época. Mas parece que em maio, a coisa mudou de figura, eles ficaram afastados por um tempo, especialmente, depois que Felipe foi investigado pelo Ministério Público por indícios de enriquecimento ilícito e estelionato, após presentear Carla com um anel de noivado cravejado de diamantes. A denúncia ainda citou as viagens com a artista pela Europa e bens declarados, que foram de R$ 64 mil a R$ 663 mil. Eitaaaaa, será que esse foi o real motivo da separação?