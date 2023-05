Carla Diaz e noivo, Felipe Becari, são denunciados ao Ministério Público

Atriz usou as redes sociais e soltou o verbo dizendo que já sofreu ameaça de morte pelos fãs que queriam que ela continuasse o namoro com Arthur Picoli

Meu Deus, que história é essa? Carla Diaz usou as redes sociais para colocar a boca no trombone e dar um basta em seus fãs que ainda torcem pelo seu namoro acabado com Arthur Picoli, que terminou junto com o BBB. Os fãs fizeram uma denúncia anônima de Carla e do seu noivo, Felipe Becari, no Ministério Público diante de irregularidades em suas contas.

“Muitas pessoas que torciam pelo casal que se formou no programa, não se conformaram que a relação que eu tive no reality terminou. Eu sofri ameaças de morte, recebi presentes perturbadores e uma perseguição insistente, até com previsões pessimistas sobre o meu futuro”, escreveu a atriz.

A loira ainda diz que segue trabalhando. “A vida que eu tenho hoje, estável, é porque eu sigo trabalhando de segundo a segunda. Nada veio sem muita luta e suor. Eu e minha mãe sempre batalhamos para não faltar trabalhos, projetos e eu seguir nessa profissão que eu iniciei aos 2 anos”, pontuou Carla.

De acordo com Léo Dias, os fãs especulam junto à Justiça diante de uma viagem do casal para a Itália e a compra do anel de noivado que ele deu a ela.