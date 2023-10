Carla Diaz demente que Lucas Lucco seja pivô em sua separação: “Absurdo”

A atriz colocou um ponto final na história que deu o que falar nas rede sociais nos últimos dias levando em consideração o seu namoro com Felipe Becari

Carla Diaz foi alvo de boatos sobre sua vida pessoal envolvendo o seu antigo relacionamento com Felipe Becari. A atriz negou qualquer envolvimento amoroso com Lucas Lucco, que foi apontado como principal pivô na separação do casal.

“É óbvio que eu tive que vir aqui desmentir porque é um absurdo. Primeiro é uma falta de respeito com mulher e outra, falta de respeito com o meu trabalho. Eu sou atriz há 30 anos, então eu exijo respeito. Não é porque eu estou estreando um filme que dá o direito de abrir para um monte de mentira. Então, para você que gosta de história de ficção, de romance, eu indico assistir ao filme Rodeio Rock, que está em todos os cinemas do Brasil”, disse ela.

Em julho de 2023, a atriz Carla Diaz anunciou o fim de seu noivado com o deputado Felipe Becari. “Tem coisas que precisamos viver no privado, compreender, amadurecer, antes de torná-las públicas. Em respeito aos nossos sentimentos em primeiro lugar, mas também às nossas família e amigos. Precisei de um tempo, do meu tempo, de me fechar no meu casulo e hoje me sinto fortalecida e pronta para falar que eu e o Felipe não estamos mais juntos como um casal”, declarou.