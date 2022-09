Carla Diaz declara que fez participação em documentário sobre ‘Chiquititas’

Novela teve sua estreia em 1997 e documentário deve revelar todos os detalhes do sucessos do grupo

Minhas veleiras estão cada dia mais felizes com as produções que vêm surgindo nas telinhas, seja do computador ou da TV. Carla Diaz revelou que fez uma participação especial no documentário que vai tratar a vida das ‘Chiquititas’. A ex-BBB dividiu tudo com os seus seguidores do Instagram. Ansiedade aqui é mato!

Para quem não sabe, Clara participou da novela que estreou em 1997, há 25 anos. Na trama, a atriz interpretou Maria. “Estava sumida porque fiquei a tarde inteira gravando algo muito especial”, disse.

“Vocês que viveram essa época de Chiquititas, vocês querem ver esse documentário?”, questionou.

Carla ainda publicou uma foto nas redes sociais para dividir o momento com seus seguidores. “Gravado! E foi um prazer! Uma vez Chiquititas, sempre Chiquititas”, escreveu Carla na legenda do post.