Carla Caetano é contra separação de Ana Hickmann: “É uma quebra na família”

Carla Caetano deu sua opinião sincera sobre a separação de Alexandre Correa e Ana Hickmann

A apresentadora e jornalista, Carla Caetano, deu sua opinião sobre a separação de Ana Hickmann e Alexandre Correa. Ela ainda se usou como exemplo e disse que foi uma das dores mais lancinantes que existem.

“Eu me divorciei tem um ano e meio, mais ou menos. É uma das dores mais lancinantes que existem, é uma quebra na família. Você descobre coisas que você nunca imaginava. Muito decepcionantes”, afirmou ela. “Eu tenho acompanhado o caso de Ana Hickmann, que é uma amiga, uma pessoa incrível e a dor que ela está sentindo”, completou.

Cecato ainda refletiu sobre as condições. “Eu vejo muitas mulheres que vivem relacionamentos abusivos, nos quais elas trabalham, ganham a maior parte do dinheiro da casa e, além de tudo, cuidam da criança, cuidam da comida, cuidam do médico elas fazem quase tudo e o relacionamento fica impossível, fica desequilibrado, porque a mulher não dá conta. Muito triste, porque eu vejo homens que não estão assumindo a posição de homem, de honrar a mulher […] A Ana chegou a falar que ficava doente, era obrigada a trabalhar. Eu sei vem como é isso. A gente tá vivendo relações tóxicas e os homens estão se acomodando com mulheres poderosas, com mulheres fortes”.