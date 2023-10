Cariucha sobre Rachel Sheherazade: “Ela me fuzilava só com o olhar”

Após sua saída da Fazenda, a cantora pode ver o vídeo do momento em que ressaltou preconceito da parte de Rachel Sheherazade

A vida depois do tombo pode ser um pouco difícil e Cariucha está sentindo na pele. Após sair da Fazenda, ela pode rever o momentos dentro da sede, inclusive os momentos problemáticos com Rachel Sheherazade. Mesmo com toda a problemática ela insistiu que a jornalista foi grosseira com ela e não dava espaço para uma conversa franca.

Adriane Galisteu esclareceu a situação entre as duas e ela insistiu: “Na hora da gritaria, da raiva, acho que algumas pessoas escutaram isso…”, falou sobre a situação.

Ela ainda ressaltou: “Não foi pra desestabilizar. Eu acreditei nisso… ela não dava oportunidade de falar com ela, ela me fuzilava só com o olhar… pode ter sido, ou o povo não gosta de gente barraqueira”, falou sobre o possível motivo de sua eliminação.