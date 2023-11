“Falava tanto da Jojo, mas acho que ele que é o preconceituoso”, Cariúcha sobre Lucas Souza

A influenciadora postou um vídeo no seu Instagram nesta quinta-feira (2) criticando fortemente o ex marido de Jojo Todynho.

Eitaaaaa, meus amores. A Cariúcha postou na tarde desta quinta-feira (2) no seu perfil oficial do Instagram, um vídeo em que aparece detonando com o Lucas Souza, o ex marido de Jojo Todynho que ainda está no reality rural da Record.



A cantora fez revelações bombásticas sobre sua relação com o peão e também disse que ele teria demonstrado preconceito ao se distanciar de sua comunidade, incluindo pessoas LGBTQ+ e travestis. E ainda ressaltou a postura de Lucas no confinamento em relação á ela:

“Nem tudo o que vocês veem no reality é de verdade. Lucas nunca quis ser meu amigo porque ele não quis associar a imagem dele a gays e a pessoas trans. Ele falava para todo mundo, contratante, evento”, acusou a cantora.



A funkeira confessou a sua maior frustração com o participante ainda confinado: “Minha maior raiva dele é que ele se desfaz da minha comunidade, da minha filha, que é travesti, por isso não gosto dele”, prosseguiu a influencer.

Continuou sua crítica, Cariúcha relata que Lucas havia proferido comentários preconceituosos. “Ele falava tanto da Jojo, mas acho que ele que é o preconceituoso. Ele sempre falou que não queria andar comigo, fazer evento comigo. Dizia: ‘Não quero ser associado a Cariúcha porque ela só vive cheia de viado e trans’”, afirmou.



A cantora desabafou sobre as inúmeras situações em que se viu excluída ou a sua filha, que é travesti, foi rejeitada em eventos. “Quantas vezes eu ia para eventos, era convidada para festas e as pessoas falavam: ‘Não chama a Cariúcha porque ela vai levar a filha que é travesti’. Ou me chamavam e diziam para eu ir sozinha. Quantas vezes minha filha chorou porque pessoas não queriam ela em certos lugares?”.

A influenciadora deixou bemclaro que sua maior e principal preocupação é com sua filha e com a comunidade LGBTQ+, e destacou que tais atitudes a incomodam profundamente. “Mexe comigo, mas não mexe com a minha filha e com as minhas gays”, concluiu a cantora.