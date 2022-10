Cariucha peita Jojo após polêmica: “Para de inventar mentira para fugir da raia”

Influenciadora postou uma sequência de stories marcando a cantora

Depois de Jojo aprontar poucas e boas indo na porta da casa da menina, Cariucha apareceu com um história um tanto interessante para essa coluna. A musa disse que Jojo teria feito o que fez para abafar o que aconteceu em um grupo com Pabllo Vittar, Anitta e Preta Gil. Cariucha contou tudo com detalhes no podcast ‘Link Cast’ e não deixou de peitar a ex-vencedora da Fazenda.

“A Jojo topa criando uma história, ela deve ter dado mil reais para essa garota. Jojo para de inventar mentira, tu tá criando uma história para fugir da raia, bora, tu não é a boa? Tô aqui, tô te peitando, vamos contar o grupo da Pabllo Vittar e da Preta Gil”, disse Cariucha.

Na ocasião, a influenciadora contou que Jojo teria visto no celular de Gominho um grupo com Pabllo e Preta e nele eles falavam mal de Anitta. Com o segredo em mão, Jojo foi correndo e contou tudo para a cantora do pop, gerando o maior bafafá na mídia. De acordo com Cariucha o grupo nunca existiu e foi invenção de Jojo.