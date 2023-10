Cariucha fez terapia para lidar com ataques dos haters: “Pesados e cruéis”

Em entrevista à Revista Caras, a ex-Fazenda contou detalhe sobre a sua saída do reality da Record

Cariucha saiu do reality da Record, mas sua vida ficou longe de ser um mar de rosas como acontece com alguns. A funkeira revelou que teve que usar terapia no seu processo de cura e ainda disse que os comentários dos haters eram muito pesados e cruéis. Ela ainda conta que está contando com a ajuda da família.

“O que me ajudou foi a terapia e minha família estando junto, me dando carinho e todo apoio”, disse ela.

“Fui a público pedir desculpas ao Brasil do fundo do meu coração, me redimi e, graças a Deus, o Brasil e a internet estão me perdoando. “Fui a público pedir desculpas ao Brasil do fundo do meu coração, me redimi e, graças a Deus, o Brasil e a internet estão me perdoando”, declarou ela”, declarou ela.