Cariucha detona Sonia Abrão após comentário na TV: “Nunca agredi ninguém”

A cantora se ofendeu com os comentários da jornalista e não deixou de dar sua versão dos fatos

Cariucha colocou a boca no trombone depois de Sonia Abrão falar sobre sua personalidade dentro do reality da Record, A Fazenda. A cantora revelou que admirava a jornalista e ressaltou que nunca bateu em ninguém dentro do reality e que por isso não foi expulsa diante de sua participação.

“Nossa, Sonia Abrão, eu te admirava tanto. Tá falando meu nome aí, nem no reality eu estou hoje. Falando que eu devia ser expulsa? Eu admirava tanto você. Eu só grito, nunca agredi ninguém, nunca toquei em ninguém, por isso não fui expulsa”, declarou.

Logo depois, ela completou: “Eu não agredi ninguém. Lave sua boca, Sonia Abrão, para falar meu nome. Eu te admirava como uma grande jornalista”.