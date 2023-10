Cariúcha comete gafe durante entrevista: “Ah! Não sabia que tinha esse bairro”

A terceira eliminada da A Fazenda achou que Carolina do Norte era um bairro dos Estados Unidos da América.

Gentee, essa vergonha foi no crédito ou no débito? Após ter sido a terceira eliminada desta edição do reality show A Fazenda, a cantora Cariúcha concedeu uma entrevista ao podcast LinkPodcats, onde cometeu uma gafe daquelaaas.

No momento, o apresentador do programa, Felipeh Campos, leu um comentário de uma fã da cantora que dizia: “Você é batalhadora, maravilhosa, beijos da Carolina do Norte, EUA”.

Empolgada,Cariúcha agradeceu o comentário da fã: “Beijo, Carolina!”, sem perceber que “Carolina” é o nome de um estado dos Estados Unidos.

Felipeh então explicou: “Carolina do Norte, tá. É um estados dos EUA”, o que provocou mais uma gafe da cantora, que achou que o estado, na verdade, era um bairro dos Estados Unidos.

“Ah! Não sabia que tinha esse bairro”, respondeu a ex-peoa, que foi rebatida pelo apresentador: “Não é bairro, é um estado”.