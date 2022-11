Cara Delevingne acumulou cerca de R$293 milhões este ano

A modelo esteve envolvida em polêmicas, mas não deixou de faturar alto

De acordo com o tabloide Daily Mail, Cara Delevingne acumulou cerca de £ 45,7 milhões, aproximadamente R$ 293 milhões somente em 2021. Ainda esse ano ela foi vista desorientada próximo a um aeroporto e muitos acreditavam que ela tinha acabado com sua carreira, mas é aí que a gente se engana.

Muitos não sabem, mas a loira é empresária e sua empresa, a Harvey White Properties, cresceu em £ 3,8 milhões, cerca de R$ 24,4 milhões.

O contrato com a agência Storm Management, de 2009 fez com que ela se tornasse a modelo mais requisitada do mundo da moda, chegando a estrelar campanhas completas para a Chanel.

A modelo ainda esteve no cinema com os filmes ‘Esquadrão Suicida’ e ‘Cidades de Papel’.