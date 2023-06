Cara de Sapato fala sobre a sua expulsão do BBB 23: “Me ensinou muito”

O lutador, junto com o Mc Guimê, foi expulso do reality devido a acusações de importunação sexual contra a “intercambista” Dania.

Durante a sua participação no podcast “PodCaras’, que é apresentado pelos maravilhosos Fabricio Pellegrino e Pietra Mesquita, o ex-BBB e lutador profissional, Cara de Sapato, voltou a falar sobre a sua participação na casa mais vigiada do Brasil, mas em especial sobre a acusação de importunação sexual que acabou fazendo com que ele e o cantor MC Guimê fossem expulsos o BBB.

“Vivo num mundo que é majoritariamente masculino e, mesmo eu tentando ser sempre o mais cuidadoso possível com todos, aconteceu uma situação assim”, iniciou

Logo em seguida, o lutador afirma que ficou extremamente triste com o que ele fez e agradece as mulheres que participaram do reality com ele, em especial a Dania por tudo o que elas fizeram por ele.

“Eu fiquei muito triste com o que eu fiz. Eu agradeço a Dania porque eu vi que em vários momentos tudo o que ela falou de mim foi me exaltando. Ela e as meninas da casa. Então, foi um momento que eu tive que amadurecer muito rápido e entender sobre assuntos que talvez eu não tivesse tido interesse de procurar saber”, afirmou.

Por fim, Sapato fala sobre a importância dos aprendizados que a sua participação no reality lhe trouxe, afirmando que não imaginava que suas atitudes com Dania estavam excedendo os limites.

“O Big Brother foi um grande desafio e me ensinou muito. Em um curto período de tempo, eu aprendi muita coisa. Ter passado por isso foi muito importante para mim porque, naquele momento, eu não imaginava estar me excedendo em nada ou passando do ponto em nada. E aquilo dali me fez começar a enxergar o universo feminino de outra forma”, finalizou o lutador.