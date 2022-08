Cantora que virou meme na Igreja diz que pastor pediu perdão a ela: “Somos falhos e humanos”

Jenifer Rolin teve o vídeo viralizado na semana passada quando pede para a igreja levantar e é atravessada pelo pastor

“Sentado Jesus abençoa do mesmo jeito”, foram as palavras do pastor Moisés para Jenifer na Vigília do Bom Samaritano. O vídeo ganhou a internet e foi muito compartilhado e muitos ainda julgaram a postura do pastor com a cantora, até que ontem (08), ela se pronunciou diante do fato.

“Aqui quem fala é a missionária Jenifer e nesta manhã vim falar sobre o fato que aconteceu na Vigília do Bom Samaritano. Quero dizer que estou feliz por ter participado da Vigília”, iniciou

A cantora ainda contou que ficaria feliz de apenas ter ido ao evento, mesmo que não louvasse. “O pastor recebeu a gente com muito carinho, sempre tive o sonho de louvar ali, andamos 500 km para vir adorar o senhor, só de participar eu ficaria muito feliz”, contou.

“Sou meio leiga, não tenho muito entendimento e ali aconteceu que pedi para que o pessoal ficasse de pé, porque era uma Vigília e o pastor pediu para sentar, se eu errei, me expressei mal, deveria ter pedido antes para o pastor, deu um atrapalho, peço desculpa para o pastor Moisés, a gente é falho e humano. Ele me pediu perdão”, declarou a jovem.