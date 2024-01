Cantora gospel comove ao falar da morte do marido: “Você foi dando sua vida por mim”

A cantora gospel, Sulamita Alves, fez um depoimento emocionante nas redes sociais após a trágica notícia da morte do seu marido por afogamento em um rio de Brejinho de Nazaré, Tocantins. Ricardo Henrique salvou a vida da esposa mas se afogou e não resistiu ao acidente.

Nas redes sociais, Sulamita Alves relembrou uma foto do casal em clima de romance e falou sobre a história deles. “O que dizer de você o meu amor meu herói, meu companheiro, meu melhor amigo. Você foi e vai ser sempre o meu grande amor. Obrigado pelos 7 anos mais felizes da minha vida. Eu fui amada, cuida, abraçada. Você era a minha base, meu protetor, minha calmaria. Esse coração amoroso, bondoso, sem malícia. Ricardo eu te amo meu amor. Você me amou. Você foi resposta das minhas orações. Lembro pedindo você para Deus. Deus eu quero uma pessoa que me ama,que não tenha vergonha de mim, da minha cor, do meu cabelo, da minha família. Uma pessoa Deus que me ame sem medidas. Você chegou”, disse ela.

E completou: “Lembro, da sua primeira mensagem do Facebook para mim, ir cantar Na sua igreja, eu fui e foi uma benção da li criamos uma linda amizade. Depois você não parou mais de mim, mandar mensagem. Depois de um tempo você falou vamos orar , quero namorar você . Fiquei com medo no começo, não levei a sério, mais você sim continuo orando. Chegou o dia de você pedir em namoro, falou primeiro com a minha mãe. Tia quero namorar a sua filha. Namorar, noivar e casar. Primeiro beijo só saiu quando os meus pais deixaram nós namorarmos. Você foi amado desde do primeiro dia do sim, do nosso namoro. Com três meses de namoro, noivamos, com 6 meses casamos. 15 de setembro 2016 casamos, não tínhamos condições nenhuma amor, mas vencemos, você era meu fã número 1. Você sempre falava que amava me ver cantando. Chegamos até aqui, com muitas lutas, mais Deus nos honrou, cuidou da gente . Você nunca deixou falta nada pra mim , foi sempre o provedor da casa. Lutamos , conquistamos, vivemos as promessas de Deus”.

“Você se foi, dando sua vida por mim, morreu como herói. Eu te amo Ricardo Henrique. Você falou se for preciso dou a minha vida por você, fica brava não gostava, quando você fala isso. Eu fui amada Ricardo muito amada. Você foi amado meu amor. E nem um momento questionei, murmurei, Deus me deu, Deus tomou bendito seja o nome do Senhor há ele Glória. Você está com Pai, vou continuar meu amor, não vou parar, vou até o fim, fazendo a vontade do Pai. Eu te amo”, finalizou.